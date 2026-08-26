Due generali fanno visita alla stazione 

Visita ieri del comandante regionale dei carabinieri, generale di Brigata Francesco Rizzo, e dio quello provinciale, generale di Brigata Luigi Grasso, agli uomini della stazione stagionale di Flumini, protagonisti questa estate di numerose operazioni di controllo del territorio e di contrasto della criminalità. «L’incontro ha rappresentato un’occasione per rivolgere un saluto ai militari in servizio – spiegano dall’Arma – ed esprimere sincero apprezzamento per l’impegno profuso nelle attività volte a garantire assistenza e tranquillità sia alla popolazione residente sia ai numerosi visitatori presenti sul litorale durante la stagione estiva».

I due alti ufficiali hanno poi fatto tappa a Barumini per visitare l’esposizione “Il pensiero creativo, l’Arma contro la violenza”, allestita presso gli spazi del Centro Culturale “Giovanni Lilliu” e promossa dal Comando provinciale dei Carabinieri in collaborazione con la Fondazione Barumini Sistema Cultura.

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