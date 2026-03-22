Due feriti in uno scontro sulla statale 126 

È di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla statale 126 poco prima di Sant’Antioco. Ad avere la peggio una donna di 72 anni e un trentenne che sono stati trasportati rispettivamente in elisoccorso e in con un ambulanza medicalizzata verso gli ospedali del capoluogo. La dinamica non è ancora del tutto chiara, si ipotizza una manovra azzardata che abbia causato lo scontro tra una Fiat Punto, e una Dacia Sandero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Carbonia, che hanno estratto una donna dalla Dacia e messo in sicurezza le auto, e le ambulanze della Sulcis Emergenze, volontari Calasetta e Solki. In tarda serata non erano ancora chiare le condizioni della donna che dopo l’arrivo al Brotzu è stata trasportata al Santissima Trinità. Traffico rallentato per oltre due ore mentre i carabinieri della radiomobile e della stazione di Narcao effettuavano i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Presente anche l’Anas, per la messa in sicurezza della strada. (f. m.)

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