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Incidente.
26 maggio 2026 alle 00:21

Due feriti in uno scontro frontale 

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Paura in via San Benedetto a pochi metri dall’incrocio con viale Colombo. Domenica notte due utilitarie, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente nel rettilineo. All’arrivo dei soccorsi, viste le condizioni delle auto si è temuto il peggio, ma poi per fortuna nessuno dei conducenti è risultato in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per fare uscire dall’auto uno dei conducenti rimasto intrappolato nelle lamiere.

Il botto ha richiamato in strada tantissime persone che sono uscite dalle proprie case per vedere cosa fosse successo. Via San Benedetto è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni con la circolazione in arrivo dal Poetto deviata verso viale Colombo e via Salieri e quella in arrivo da via Fiume verso piazza IV Novembre. Purtroppo in via San Benedetto, nonostante la presenza degli attraversamenti pedonali rialzati, si continua a procedere ad alta velocità. Lo stesso accade in altre strade del centro, a seguito anche del rifacimento dell’asfalto che rende il manto più scorrevole. Si spinge troppo il piede sull’acceleratore anche nelle strade di periferia come la 554 e la quattro corsie del Poetto. ( g.da. )

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