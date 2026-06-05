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L’evento.
06 giugno 2026 alle 00:28

Dua Lipa e Callum Turner, scene da un matrimonio all’italiana Oggi a Bagheria la grande festa con il concerto di Elton John  

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Entrano nel vivo i festeggiamenti per le nozze - definite dai tabloid inglesi il “matrimonio dell’anno” - della popstar Dua Lipa e dell'attore Callum Turner.

La coppia, arrivata due giorni fa a Palermo con un jet privato, ha raggiunto immediatamente la suite di Villa Igiea, dove ha passato la giornata anche andando ad allenarsi in palestra. In città è caccia alla coppia, con i paparazzi, provenienti da mezzo mondo, piazzati anche in mare per fotografare i divi che alloggiano nel 5 stelle di lusso sulla costa Est. Ieri gli sposini sono stati avvistati e fotografati sorridenti ai tavoli della terrazza di Villa Igiea, inaccessibile ai curiosi e ai non addetti ai lavori, a fare colazione circondati da alcuni amici. Nell'hotel la coppia alloggia in una suite di 105 metri quadrati, con lettone superior king, grande terrazza con vista mare, opere d'arte, da 6 euro a notte, extra a parte. Dua Lipa indossava cappellino al contrario, camicia azzurra a maniche lunghe e un pareo alla vita.

Tra una pausa e l'altra nelle aree private dell'hotel e del tempo trascorso a mare, la coppia avrebbe anche definito gli ultimi dettagli organizzativi per la grande festa di oggi, incluse le prove degli abiti, con i primi ospiti, tra cui Elton John, Charli XCX e la stilista Donatella Versace. Gli oltre 200 invitati alloggeranno in questi giorni tra Villa Igiea, il Grand Hotel et Des Palmes e il Grand Hotel Piazza Borsa. A Palermo anche fotografi e reporter del Times, del Daily Mail e del Sun.

Ieri l’evento si è spostato nel cuore del centro storico, con le aree di piazza Sant’Anna e piazza dei Vespri transennate per garantire la privacy. Il programma ha previsto una visita esclusiva alla Galleria d’Arte Moderna (GAM) seguita da un buffet riservato. Tra i locali e i ristoranti della zona, dove la scorsa estate i due, come semplici turisti, sono stati notati tra lo stupore dei passanti, c'è un grande fermento: non si parla d'altro, ma nessuno si sbottona sui dettagli per via dei numerosi accordi di riservatezza fatti firmare dagli organizzatori a chiunque è coinvolto negli eventi. Il livello di guardia per mantenere la privacy della coppia è alto. Pensate: è vietato perfino fotografare le mura esterne di Villa Igiea.

Oggi, invece, tutti a Bagheria. Dua Lipa e Callum Turner, che si sono sposati civilmente a Londra il 31 maggio, hanno scelto Villa Valguarnera per la grande festa di nozze, affidata alla wedding planner Alessandra Grillo, che ha già curato il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Qui, nella notte, dovrebbe cantare Elton John. Per augurare agli sposi di vivere per sempre felici e contenti. Come nelle migliori favole.

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