Droga nascosta nel comodino 

Aveva fatto appena in tempo a sistemare le confezioni con la polvere bianca nel comodino, quando si è trovato la polizia in casa. E così il piano di un 57enne di Cabras è sfumato ancor prima di decollare: per Giuliano Meloni, disoccupato ed ex pescatore, è scattato l’arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione

Da giorni gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, coordinati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, monitoravano i movimenti sospetti del disoccupato. E martedì hanno tenuto d’occhio passo dopo passo i vari spostamenti fino a quello per l’acquisto degli stupefacenti. Una volta rientrato a casa, è scattato il blitz. Gli agenti durante la perquisizione hanno trovato la cocaina nascosta nel comodino: era suddivisa in tre confezioni. Inoltre è stato trovato un sacchetto di plastica con i “ritagli”, le sostanze da taglio utilizzate per preparare le dosi che, senza l’intervento della polizia, sarebbero finite sul mercato oristanese. In casa c’era anche un bilancino di precisione; tutto il materiale è stato sequestrato mentre per Meloni, già noto alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto.

In Aula

Ieri mattina, l’ex pescatore è arrivato in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto. Il pm Marcello Floris (presente in aula in sostituzione del pubblico ministero di turno Valerio Bagattini) ha chiesto la custodia in carcere per il 57enne alla luce del rischio di reiterazione del reato. La difesa con l’avvocato Fabio Costa ha sollecitato invece gli arresti domiciliari, una richiesta che al termine dell’udienza è stata poi accolta dalla giudice Chiara Lai. Il legale del disoccupato infine ha chiesto termini a difesa (per poter esaminare tutti gli atti) e l’udienza è stata rinviata di qualche settimana.

Indagini

La nuova operazione della Polizia si inserisce in un più ampio piano di controlli e contrasto allo spaccio di droga nelle principali piazze del mercato dell’Oristanese. Particolare attenzione verso i luoghi maggiormente frequentati dai più giovani, soprattutto nel fine settimana.

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