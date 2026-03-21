Doppietta delle cagliaritane, cade Selargius 

Due vittorie e una sconfitta per le formazioni sarde impegnate nel 24° turno di Serie A2 Femminile. Cus Cagliari e Sardegna Marmi fanno loro due delicati scontri diretti con vista sui playoff, mentre la Nuova Icom Selargius si arrende alla capolista.

Cus in rimonta

Vittoria in rimonta per il Cus Cagliari, che piega (57-53) Rovigo a Sa Duchessa e continua a sperare nella salvezza diretta o nella post season. Dopo un buon avvio (+5 al 10’), le universitarie hanno perso terreno nella fase centrale, ma un parziale di 16-10 nell’ultima frazione ha permesso di rimettere le cose a posto.

Cus Cagliari : Nasraoui 14, Piedel 5, Bovenzi 13, Granzotto 7, Peric 13, Caldaro 3, Reggiani 2, Lai ne, Gagliano ne, Salvemme ne, Spiga ne, Corso ne. All. Xaxa

Virtus ok

La Virtus Cagliari blinda la salvezza. Al PalaRestivo, le biancoblù la spuntano contro Milano (59-56) al termine di una partita tirata: dopo un primo tempo incerto, le lombarde hanno preso il sopravvento nel terzo quarto, ma un finale orgoglioso ha permesso alla Sardegna Marmi di cogliere un successo d’oro.

Sardegna Marmi CA : Naczk 1, Zieniewska 10, El Habbab 17, Corda 5, Nativi 9, Gallus ne, Pasolini ne, Mattera 4, Tykha 13, Pellegrini, Anedda ne. Allenatore Staico

Selargius scivola

Quaranta minuti all’arma bianca non bastano al San Salvatore Selargius, battuto al PalaVienna dalla super capolista Sanga Milano (46-54). Per portare via i due punti, però, le lombarde hanno dovuto sudare: la Nuova Icom ha sofferto nel secondo periodo scivolando anche sul -14, ma si è rifatta con gli interessi al rientro in campo, rimettendo tutto in equilibrio. Negli ultimi 10 minuti, però, i canestri di Toffali hanno fatto la differenza.

Nuova Icom Selargius : Berrad 8, Ingenito 3, Ceccarelli 7, Aijanen 7, Juhasz 6, D’Angelo 10, Mura 2, Pinna 3, Ruggeri ne, Valenti ne, Blecic ne, Porcu. Allenatore Maslarinos



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