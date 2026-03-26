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Cep.
27 marzo 2026 alle 00:22

Dopo mesi il mercatino rionale riapre i battenti «Ora si pensi alla Guardia medica di via Talete» 

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Dopo mesi ha riaperto ieri le porte il mercatino rionale del Cep, da sempre un presidio sociale ed economico prezioso per gli anziani e le famiglie del quartiere. A festeggiare l’evento, oltre a tantissimi residenti, le consigliere comunali Stefania Loi e Alessandra Zedda, in questi mesi in prima linea per ottenere il risultato.
«Ci siamo battute con forza – dichiarano le esponenti di Fratelli d’Italia e Lega Anima di Sardegna – perché questo spazio tornasse a vivere. Oggi possiamo dirlo con chiarezza: ne è valsa la pena. Il Cep aveva bisogno del suo mercato, non solo come luogo economico, ma come presidio sociale, di relazione e di comunità».

Nel quartiere però mancano ancora troppi servizi, ad iniziare dalla Guardia medica che da mesi è stata trasferita da via Talete a viale Trieste, sede lontanissima e raggiungibile soltanto in auto. Un problema in un rione dove gli anziani sono molto numerosi. «Così come ci siamo battute per il mercatino, non ci fermeremo ora. Continueremo con la stessa determinazione per la riapertura della Guardia medica del Cep, trasferita con gravi ripercussioni per il quartiere», spiegano Loi e Zedda che proseguono: «Non arretreremo di un passo. I presidi sociali non si smantellano senza valutarne le conseguenze reali sulla vita delle persone. Il Cep merita servizi, dignità e attenzione. E noi continueremo a batterci con determinazione finché non arriveranno risposte concrete».

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