tennis.
24 dicembre 2025 alle 00:38

«Dopo il titolo sardo ora voglio punti Atp» 

«È stato un ottimo torneo, positivo sia in singolare sia nei doppi, anche perché mi sono sempre trovato bene a giocare al Tc Terranova. Sono molto soddisfatto».

Nicola Porcu, nuovo campione sardo di singolare e doppio maschile, commenta così la sua vittoria: «Fino alla finale sono state partite durate relativamente poco, giocate bene dall'inizio». E in finale, contro il compagno di circolo Lorenzo Rocco, l'alfiere del Tc Cagliari si è trovato a fronteggiare due matchpoint. «Momento molto delicato, ho cercato di giocare quei punti come gli altri, senza troppo timore, provando a fare le cose giuste, con coraggio. Credo che il coraggio sia stata la chiave della partita, sulle scelte, girandola nei momenti negativi», ricorda.

Gli obiettivi

Il titolo sardo arriva al termine di una «stagione sicuramente positiva. Sono felice di aver potuto giocare tanto. Purtroppo in campionato non siamo riusciti a salire in A, ma arrivare ai playoff è comunque un buon risultato. Chiudo alla grande con questo torneo, anche se “scendo” 2.4 per non aver giocato tanto contro avversari “di classifica”», spiega Porcu, che guarda al 2026: «Voglio tornare almeno 2.3. L'obiettivo principale è conquistare qualche punto Atp in singolare e in doppio. Devo fare più attività Itf e spero di giocare un po' di tornei anche all'estero».

Lo studio

Per questo, Nicola deve “incastrare” anche gli altri suoi impegni di vita: lo studio (è al terzo anno di Scienze Motorie) e il suo lavoro al circolo «che mi ha dato piena disponibilità per provare a fare sul serio».

