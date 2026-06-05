Dopo anni di abbandono è pronto l’ostello che ospiterà i senzatetto 

Da ex Palazzo della solidarietà, chiuso e abbandonato da anni, a centro per i senza fissa dimora. Nuova vita per la struttura comunale di via Cilea, al centro di un progetto Pnrr di riqualificazione urbana - finanziato con poco meno di 1 milione di euro - voluto dai Servizi sociali del Comune per cercare di tamponare l’emergenza senzatetto in città e nei Comuni del Plus.

L’edificio appena completato, è strutturato in due piani dell’ex palazzo della solidarietà, rifatti a nuovo grazie al finanziamento con fondi europei, Complessivamente i senza fissa dimora sono circa un centinaio nell’ambito Plus Quartu-Parteolla, con la stragrande maggioranza che gravita nel territorio di Quartu.

Al piano terra ci saranno un ambulatorio sociale e una zona ricreativa, a uso temporaneo, quindi giornaliero, dove sarà quindi possibile anche consumare qualche pasto caldo o un semplice caffè. Inoltre sono previste delle stanze per gli uffici e per le cassette delle lettere. Al primo piano due residenze con ingressi e bagni separati, una per gli uomini, con la stanza per il portierato, e una per le donne. Complessivamente verrà garantita la disponibilità di 12 posti letto, equamente divisi tra generi.

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