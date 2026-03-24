VaiOnline
Tortolì.
25 marzo 2026 alle 00:39

Donna investita da una moto mentre attraversa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una donna di 55 anni di Tortolì è stata investita da una moto sulle strisce pedonali all’ingresso di via Nino Bixio, parallela di corso Umberto. L’incidente è successo ieri pomeriggio intorno alle 18 di ieri. La donna ha subito un trauma cranico ed è stata soccorso dal personale del 118. Trasportata a Lanusei, è stata trasferita all’ospedale Brotzu di Cagliari con l’elicottero dell’Areus. Ieri mattina una Volkswagen Scirocco, condotta da Davide Piga, 29 anni, di Lotzorai, si è scontrata con la motrice di un tir in via Lungomare, all’altezza della colonia diocesana. In un primo momento, intorno alle 8 di ieri, il conducente della berlina ha perso i sensi ed è stato soccorso sull'asfalto da alcuni operai dell'impresa impegnata nel cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile che collega Arbatax all’abitato di Tortolì. Poi, dopo aver ripreso conoscenza, è stato preso in carico dal personale del 118 accorso sul posto su disposizione della centrale operativa di Sassari. Il giovane, già in passato coinvolto in alcuni incidenti stradali, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei dove i medici l’hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono rassicuranti. Illeso l’autista del mezzo pesante (adibito a trasporto rifiuti), che si era immesso sulla carreggiata. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il voto

Lo scossone arriva in Sardegna: «E ora basta con i detenuti al 41 bis»

Meloni (Pd): l’idea era del sottosegretario. Zedda (FdI): nessun rischio 
Celestino Tabasso
Il conflitto

Carburanti sempre più cari Divorato il taglio delle accise

Nell’Isola diesel sopra i 2 euro al litro e benzina a 1,731 Adiconsum: compagnie avide, Governo con armi spuntate 
Marco Noce
Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
1934-2026

Addio a Gino Paoli, re della canzone d’autore

I brani che hanno fatto storia, gli amori (Vanoni e Sandrelli) e l’impegno politico 
Paolo Biamonte