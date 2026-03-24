Donna investita da una moto mentre attraversa 

Una donna di 55 anni di Tortolì è stata investita da una moto sulle strisce pedonali all’ingresso di via Nino Bixio, parallela di corso Umberto. L’incidente è successo ieri pomeriggio intorno alle 18 di ieri. La donna ha subito un trauma cranico ed è stata soccorso dal personale del 118. Trasportata a Lanusei, è stata trasferita all’ospedale Brotzu di Cagliari con l’elicottero dell’Areus. Ieri mattina una Volkswagen Scirocco, condotta da Davide Piga, 29 anni, di Lotzorai, si è scontrata con la motrice di un tir in via Lungomare, all’altezza della colonia diocesana. In un primo momento, intorno alle 8 di ieri, il conducente della berlina ha perso i sensi ed è stato soccorso sull'asfalto da alcuni operai dell'impresa impegnata nel cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile che collega Arbatax all’abitato di Tortolì. Poi, dopo aver ripreso conoscenza, è stato preso in carico dal personale del 118 accorso sul posto su disposizione della centrale operativa di Sassari. Il giovane, già in passato coinvolto in alcuni incidenti stradali, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei dove i medici l’hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono rassicuranti. Illeso l’autista del mezzo pesante (adibito a trasporto rifiuti), che si era immesso sulla carreggiata. (ro. se.)

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