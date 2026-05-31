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01 giugno 2026 alle 00:24

Dominio Real Putzu, la supercoppa è sua 

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Il solito Real Putzu pigliatutto cala il tris nell’Over 43. Dopo la conquista del titolo di categoria (da detentore) e della Coppa Italia, la squadra gialloblù allenata da Simone Montis si è aggiudicata anche la Supercoppa di Lega nella finalissima disputata sabato, sul campo neutro di Monastir contro un agguerrito Seddori, finalista della Coppa Italia. Il secco risultato di 3-0 è firmato dalla doppietta di Nocera e dalla rete del 58enne bandiera biancoblù Cambarau.

Per i putzesi si completa un’altra stagione ricca di successi e di trofei (ai quali potrebbe aggiungersi anche la Coppa Fair play in palio giovedì), che li vede protagonisti anche nell’Over 30: nell’ultimo atto, sul sintetico di Monastir infatti Real Putzu e Nino Disario Villacidro si sono sfidate per la Supercoppa di categoria.

Quella di Monastir è stata una partita sostanzialmente equilibrata, tirata e contratta, si è chiusa con l’1-0 a favore della squadra allenata da Danilo Brodu. A decidere il match il solito Angheleddu (con una perfetta parabola a palombella) che regala il trofeo al Real. È purtroppo sfumato invece il sogno di un triplete per i villacidresi, protagonisti comunque di una stagione da incorniciare.

La squadra gialloblù del presidente-giocatore Luca Trudu, la settimana scorsa, ha infatti conquistato il titolo di categoria, che si aggiunge alla Coppa Amatori alzata ad aprile.

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