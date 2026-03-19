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La tragedia
20 marzo 2026 alle 00:36

Domenico, nuovo scontro tra genitori 

Le famiglie dei bambini cardiopatici fanno scudo: «Oppido è un chirurgo eccelso» 

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Napoli. Subito dopo aver firmato l'atto di costituzione della fondazione Domenico Caliendo, la madre Patrizia Mercolino si è lasciata andare all'emozione: «Ho ricordato che l’idea mi è venuta quando ero con mio figlio sul lettino in terapia intensiva, quando ho chiamato l’avvocato e gli ho detto: “Domenico sta per morire”. Da oggi è lei la presidente della fondazione. E aveva già annunciato: «Domenico non sarà dimenticato».

La nascita dell'ente rappresenta così il primo passo per mantenere la promessa fatta al figlio. Dal momento in cui si è parlato dell’imminente costituzione sono già arrivate numerose donazioni, quasi esclusivamente da privati, per un totale di circa 45mila euro. Lo statuto della fondazione non mette solo nero su bianco l’amore materno e le sofferenze di un’intera famiglia, è uno statuto che parla anche di giustizia. Tra gli obiettivi, come spiegato dall'avvocato e vicepresidente Petruzzi, vi è «l'assistenza legale alle famiglie, comprese quelle che non rientrano nei requisiti per il gratuito patrocinio. Avremo soglie più ampie rispetto a quelle previste», precisa e aggiunge: «Da noi le persone potranno trovare un presidio di legalità a cui rivolgersi». L' impegno è quindi rivolto alle famiglie vittime di presunti casi di malasanità che incontrano difficoltà nel sostenere i costi di un'azione legale. Previste anche iniziative pubbliche rivolte alla sensibilizzazione e raccolta fondi: tra queste, è in fase di organizzazione anche una serata al teatro San Carlo di Napoli. Nel frattempo la Giunta Fico ha deliberato il trasferimento delle funzioni tecnico-amministrative del Centro regionale trapianti presso la Direzione generale per la tutela della salute della Regione.

E sempre ieri è andato in scena un nuovo scontro tra genitori. Le famiglie dei 186 bimbi cardiopatici curati dal dottor Oppido, tornano a fare scudo intorno al cardiochirurgo che attualmente, oltre all'accusa di omicidio colposo, è indagato, insieme alla collega Emma Bergonzoni, anche per falso nella cartella clinica del piccolo Domenico in relazione agli orari dell'arrivo del cuore. «Per noi il professore Oppido, al quale manifesteremo sempre la nostra gratitudine, è un eccelso cardiochirurgo e, soprattutto, è un professionista innocente fino a sentenza definitiva». Un affondo rivolto al legale della famiglia Mercolino - Caliendo, che ritiene Oppido «da attuale indagato a prossimo imputato».

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