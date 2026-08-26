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Muravera.
27 agosto 2026 alle 00:37

Domani il gran finale della “Festa manna” 

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Un fiocco giallo e rosso in ogni casa, la processione lungo la via Roma e poi le serate musicali nelle piazze. È iniziata martedì e andrà avanti sino domani Sa Festa Manna di Muravera in onore di Sant’Agostino. Per la prima volta si tiene senza un comitato organizzatore (non si è riusciti a metterlo in piedi, ci furono problemi anche lo scorso anno) grazie all’impegno del Comune e del parroco padre Ignazio Pili. Ieri sera in piazza di Chiesa si sono esibiti i poeti Diego Porcu e Nicola Farina per la tradizionale gara di poesia estemporanea in lingua sarda. Stasera alle 22 concerto in piazza Europa dei “The Floyd Experience”, tribute band dei Pink Floyd. Gran finale sempre in piazza Europa domani con Roy Paci e Aretuska.

Fra i momenti più attesi c’è quello de Sa Ramadura, il disegno floreale in un tratto della via Roma (fronte bar Paderi) in onore del santo che passerà da lì in processione. Il team guidato da Martina Codonesu e Andrea Macis ogni anno regala un dipinto fatto di petali di rose. Nel 2025 c’è stato l’omaggio a Michelangelo rivisto in chiave moderna. Appuntamento, per vedere il team all’opera, domani dalle 16 in poi. La processione dovrebbe transitare dopo le 19. (g. a.)

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