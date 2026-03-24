Domani entrano nel vivo i riti della Settimana Santa 

Entrano nel vivo i riti della Settimana Santa di Domusnovas, curati dalla confraternita della Madonna Addolorata. Si parte domani nella chiesa di Santa Barbara (ore 21) con la vestizione a lutto della Madonna e la processione verso la chiesa di Sant’Ignazio da Laconi per trasferire il simulacro. Venerdì (17.30) messa interparrocchiale per la Madonna Addolorata (chiesa dell’Assunta) e processione “Sa mamma chi ciccara su fillu” poi spazio alla Domenica delle palme con la doppia benedizione in piazza Primo Maggio (9.15) e in piazza Giovanni XXIII (10.30) e la doppia processione. Mercoledì primo aprile Via Crucis (20.30) e poi il Triduo Pasquale da giovedì con la messa Coena Domini (18) e l’ora di preghiera nel Getsemani (21). Venerdì si parte alle 9 con le due processioni dell’Ecce Homo e della Madonna Addolorata poi la liturgia dell’Ora Media, la processione del Crocifero, l’adorazione della Santa Croce e alle 20.30 la processione verso l’Assunta per il secolare rito de Su Scravamentu (segue processione). Sabato (7.30 in poi) adorazione di Gesù Morto e della Madonna Addolorata e veglia pasquale (22.30). Domenica messe e processioni con i simulacri per l’attesissimo s’Incontru (11, piazza Matteotti) e la processione. «Riti a cui il paese è legatissimo - spiega il Priore della confraternita Alessio Mura – e capaci di richiamare anche chi è fuori per lavoro o altro. Invitiamo tutti a partecipare alle funzioni religiose ma anche alle processioni vestendo l’abito penitenziale dei Babbalottis».

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