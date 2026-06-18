Dna Festival, un weekend di grande musica  

Irene Grandi, Ivana Spagna e tanti altri calcheranno il palco in piazza Roma a Carbonia per un fine settimana all’insegna della musica e del divertimento. Il tutto rientra all’interno della prima edizione del Dna Music Festival che inizierà oggi e andrà avanti sino a domenica sempre con inizio alle 21. L’evento è organizzato dalla Pro loco, con il patrocinio e il contributo del Comune. Per la serata inaugurale di oggi si alterneranno Idol per un tributo ad Achille Lauro e Max Forever Tribut band che omaggerà gli 883.

La serata centrale del festival, domani, vedrà protagonista una delle voci femminili più autorevoli della musica italiana. Irene Grandi, autentica icona del pop rock nazionale, salirà sul palco accompagnata dalla sua band per un concerto che ripercorrerà i più grandi successi della sua carriera. Domenica il Dna Music Festival si concluderà con la festa della musica che avrà come sua ospite principale Ivana Spagna, cantautrice e interprete di fama internazionale, protagonista delle classifiche europee con alcune delle hit dance più celebri di sempre. Prima di lei saliranno sul palco gli Skaosss con un repertorio di grandi successi della musica italiana reinterpretati con sonorità ska, reggae e rock e il cantautore romano David Colaiacomo, artista apprezzato per la sua sensibilità musicale e per la capacità di raccontare storie ed emozioni attraverso le sue canzoni.

Uno spettacolo travolgente e ricco di ritmo che trasformerà piazza Roma. Per garantire la sicurezza e la buona riuscita degli eventi, sarà interdetta la circolazione veicolare nella via Roma, a partire da via Grazia Deledda, via Oberhausen e via Manno.

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