Distrutta dal fuoco l’auto di un operaio 

Un avvertimento scritto col fuoco. Il secondo in dieci mesi all’indirizzo di un operaio di Cabras: la notte scorsa la sua Opel Corsa è andata distrutta in un incendio, dopo che a maggio di un anno fa un’altra auto era stata data alle fiamme. Pochi dubbi sull’origine dolosa dei roghi, adesso le indagini dei carabinieri vanno veloci per fare piena luce sugli episodi. Il caso, che si aggiunge a diversi fatti di microcriminalità registrati negli ultimi tempi nel centro lagunare, arriva anche in Consiglio comunale con un’interrogazione della minoranza.

L’allarme

Erano circa le 4 di ieri mattina quando i residenti di via Kolbe sono stati risvegliati da un rumore sordo. Pochi istanti e le fiamme hanno avvolto l’Opel Corsa di Cristian Cau, 43enne. Subito è scattato l’allarme, è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Oristano che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Il fuoco si è esteso anche a una Renault Clio, parcheggiata vicino all’utilitaria dell’operaio, che ha subito ingenti danni. Subito sono stati avviati gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo che, sulla base dei primi elementi raccolti, sembra essere di origine dolosa. Qualcuno quindi potrebbe aver lanciato un altro avvertimento al 43enne, dopo quello di maggio 2025 quando la Renault Laguna, sempre parcheggiata in via Kolbe, era stata distrutta in un incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire l’episodio e stabilire se dietro entrambi gli incendi si nasconda la stessa mano. L’operaio è stato sentito a lungo, saranno visionate anche le telecamere della zona per cercare ulteriori elementi utili alle indagini.

Sicurezza

Sull’episodio è intervenuto anche il consigliere di minoranza Antonello Manca che ha presentato un’interrogazione sulla sicurezza in via Kolbe, dove mesi fa erano stati segnalati problemi all’impianto di illuminazione e si erano registrati fatti che avevano creato grande preoccupazione fra i residenti. Manca chiede al sindaco Abis «se sia previsti interventi sull’illuminazione, se l’amministrazione intenda installare telecamere e quali misure si intendano adottare per garantire maggiore sicurezza ai residenti».

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