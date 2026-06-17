Disagio mentale: privacy e linguaggio 

Comunicare e raccontare il disagio mentale. Sarà il tema dell’incontro in programma martedì prossimo, il 23 giugno, dalle 14 alle 17, nella Sala Benedetto XVI, della Curia arcivescovile, in via Monsignor Cogoni. L’evento, dedicato a giornalisti, comunicatori e operatori Caritas, è organizzato da Caritas Sardegna in collaborazione con l’Ordine regionale dei giornalisti.

Gli interventi

Interverranno don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana di Cagliari, Roberto Comparetti, delegato regionale Fisc, Maria Luisa Secchi, presidente Ucsi Sardegna, Giuseppe Meloni, presidente dell'Ordine dei Giornalisti Sardegna, Stefano Arduini, direttore della rivista nazionale Vita, Raffaele Callia, responsabile Servizio Studi e Ricerche Caritas Sardegna, Alessandro Coni, psichiatra direttore del Centro di Salute Mentale Cagliari 1.

Coordinerà i lavori il delegato regionale di Caritas Sardegna, don Marco Statzu.

Il tema

Accanto all'analisi di un corretto linguaggio in riferimento al tema della salute mentale, con esempi pratici di espressioni da evitare e alternative corrette, e con casi reali di buona e cattiva informazione, sarà proposta anche una riflessione sull’uso responsabile delle immagini, sul rispetto della privacy e sulle buone prassi nella raccolta di dati e di interviste. Il tema, infatti, richiede il massimo impegno dei giornalisti e dei comunicatori per adottare la dovuta delicatezza e attenzione, perché dietro ogni storia raccontata ci sono persone fragili che possono essere ulteriormente ferite da parole usate con superficialità.

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