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Cittadella universitaria.
07 maggio 2026 alle 00:36

Disagio giovanile e problemi adolescenziali, da oggi psichiatri e neuropsichiatri a confronto 

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Due giorni per parlare di adolescenza e del delicato passaggio tra infanzia e vita adulta, in cui tutto si ridefinisce, è un’età in cui possono emergere vulnerabilità profonde. Oggi e domani, la Cittadella universitaria di Monserrato, ospita il Convegno congiunto Sinpia-Sinpf in quello che è diventato ormai un appuntamento annuale, ideato dal professore Alessandro Zuddas e che porta in Sardegna alcuni tra i maggiori esperti italiani di neuropsichiatria infantile e psichiatria dell’adulto, chiamati a confrontarsi su un tema sempre più centrale nella società moderna.

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