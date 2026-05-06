Disagio giovanile e problemi adolescenziali, da oggi psichiatri e neuropsichiatri a confronto 

Due giorni per parlare di adolescenza e del delicato passaggio tra infanzia e vita adulta, in cui tutto si ridefinisce, è un’età in cui possono emergere vulnerabilità profonde. Oggi e domani, la Cittadella universitaria di Monserrato, ospita il Convegno congiunto Sinpia-Sinpf in quello che è diventato ormai un appuntamento annuale, ideato dal professore Alessandro Zuddas e che porta in Sardegna alcuni tra i maggiori esperti italiani di neuropsichiatria infantile e psichiatria dell’adulto, chiamati a confrontarsi su un tema sempre più centrale nella società moderna.

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