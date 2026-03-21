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I dati.
22 marzo 2026 alle 00:33

Disabilità, crescono le richieste di assistenza 

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Oltre 32mila richieste di assistenza. Il 67% in più rispetto all’anno precedente. È la fotografia del report 2025 dell’Anmic di Cagliari, presentato ieri nell’ambito dell’incontro “Trasparenza e impegno” nella sede provinciale di Quartu. I numeri testimoniano un segnale bisogno diffuso e crescente sul territorio di orientamento, tutela e accompagnamento nell’accesso ai servizi e alle prestazioni rivolte alle persone con disabilità. L’iniziativa ha evidenziato una crescita costante, sia in termini di attività che di domanda di supporto, del lavoro portato avanti dalla rete provinciale dell’associazione, composta da sei sedi operative (due a Cagliari, una a Quartu, una a San Gavino Monreale, una a Iglesias e una a Selargius).

Tra gli altri dati significativi, ci sono gli accessi agli sportelli: circa 14mila, oltre l’89% in più rispetto al 2024. Sul fronte dell’attività quotidiana, si registrano più di 18mila telefonate gestite, con una media di 76 al giorno, e 2mila domande di disabilità e invalidità civile presentate.

«I numeri presentati confermano quanto sia fondamentale garantire presìdi stabili, accessibili e radicati, in grado di accompagnare concretamente i cittadini nell’esigibilità dei loro diritti», ha dichiarato il presidente provinciale Fabrizio Rodin, «l’esperienza maturata dimostra che il contributo del terzo settore non è sostitutivo, ma complementare a quello delle istituzioni: solo attraverso una collaborazione strutturata è possibile trasformare i bisogni in risposte concrete e tempestive».

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