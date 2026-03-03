Diportista tratto in salvo 

Operazione di soccorso in mare della Guardia costiera di Portoscuso a seguito della richiesta di assistenza lanciata dal conduttore di un natante a vela in difficoltà nei pressi della località iglesiente di Nebida. Il diportista, partito da Oristano e diretto al porto di Portoscuso, durante la navigazione lungo la costa sud-occidentale della Sardegna è stato sorpreso da un improvviso e marcato peggioramento delle condizioni meteomarine. Ricevuta la segnalazione, la Sala operativa della Guardia Costiera ha immediatamente attivato il dispositivo Sar, disponendo l’uscita dell’unità dipendente dall’Ufficio circondariale marittimo di Carloforte. Il diportista è stato recuperato e accompagnato al porto commerciale di Portovesme, dove lo attendeva un’ambulanza del 118 per accertamenti sanitari precauzionali.

