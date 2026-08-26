Dipendenza social, Meta paga 17 miliardi  

Alla vigilia era stato definito un processo storico, paragonabile a quelli contro le grandi aziende del tabacco negli anni 50. E l’esito non ha deluso le aspettative, anche se - come per l’industria del fumo - ci sarà ancora molto da attendere prima di una vera svolta. Meta ha raggiunto un accordo senza precedenti con 47 Stati Usa, il Distretto di Columbia e i territori Usa, impegnandosi a pagare fino a 17,1 miliardi di dollari e (questo il punto più caro a milioni di famiglie americane) ad apportare modifiche sostanziali ai propri prodotti per limitare i danni alla salute dei minori.

Le novità

In una clamorosa resa, la società di Mark Zuckerberg, proprietaria di Facebook e Instagram, ha accettato le sanzioni pecuniarie per aver violato le leggi federali sulla privacy dei minori e le normative statali a tutela dei consumatori. Meta ha inoltre concordato di limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, imporre blocchi notturni, rafforzare i limiti di età, fornire ai genitori maggiori strumenti per il controllo e vietare funzionalità che alimentino problemi di salute mentale. «L’obiettivo di questo caso era proteggere i nostri ragazzi: bloccare notifiche e avvisi durante la notte e l’orario scolastico, incoraggiarli a prendersi delle pause dai social media e tutelarli da funzionalità dannose», ha dichiarato il procuratore generale del Colorado, Phil Weiser. Il patteggiamento pone di fatto fine a un altro procedimento in corso ad Oakland, dove California, Colorado, Kentucky e New Jersey chiedevano 200 miliardi sempre per danni ai minori. L’accordo potrebbe segnare un punto di svolta per il settore dei social media per gli adolescenti, che finora è sfuggito in gran parte al controllo delle autorità.

I nuovi fronti

La cifra pattuita è tra le più alte mai versate da un’azienda tecnologica agli Stati ed è il segno che l’azienda sa di trovarsi in una posizione delicata dopo che a marzo - insieme a Youtube - ha perso la causa intentata per lesioni personali, pagando 6 milioni di dollari di risarcimento. Poche settimane fa, poi, un giudice del New Mexico le ha ordinato di pagare sanzioni per un totale di quasi un miliardo di dollari. Tuttavia finora da parte di Meta non c’è stata un’ammissione di colpa vera e propria. In base all’accordo l’azienda di Zuckerberg verserà, all’inizio, circa 12 miliardi di dollari. La cifra arriverà fino a 17,1 miliardi qualora anche le società rivali Snap, TikTok e YouTube dovessero accettare a loro volta sanzioni pecuniarie e accettare di apporre modifiche ai loro prodotti. Meta intende garantire che «gli adolescenti vivano un’esperienza sicura e produttiva sulle nostre piattaforme» e ha «collaborato con i procuratori generali degli Stati per definire un nuovo standard di settore», ha scritto C.J. Mahoney, responsabile legale dell’azienda, aggiungendo che il modello funzionerà solo se anche le altre aziende seguiranno l’esempio di Meta. Il gigante di Menlo Park deve ancora affrontare numerose altre cause legali intentate da distretti scolastici e privati cittadini e alcune di esse andranno a processo nei prossimi mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA