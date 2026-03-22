dinamo, fa festa solo milano 

OLIMPIA MILANO 99

DINAMO SASSARI 87

EA7 Emporio Armani MI : Mannion 12 (2/3, 2/5), Ceccato (0/1), Ellis 3 (1/1, 0/1), Booker 2 (1/2), Tonut 9 (4/4, 0/1), Bolmaro 4 (1/6, 0/1), Brooks 13 (2/2, 3/9), LeDay 16 (3/5, 1/4), Ricci 10 (2/2, 2/4), Guduric 11 (3/5, 1/3), Diop 4 (1/1), Nebo 15 (5/5). All. Poeta.

Banco di Sardegna SS : Marshall 9 (3/7, 0/1), Buie 8 (1/4, 2/6), Macon 23 (7/8, 1/2), Zanelli, Seck ne, Beliauskas14 (2/2, 2/4), Ceron ne, Vincini 6 (2/4), Mezzanotte 7 (2/2, 0/1), Thomas (0/4), McGlynn 15 (6/9), Visconti 5 (2/2, 0/2). All. Mrsic.

Arbitri : Bartoli, Galasso e Bettini.

Parziali : 22-27, 55-43, 79-62

Note. percentuali di tiro: Milano 34/65 (9/28 da tre); Sassari 30/57 (5/16 da tre). Tiri liberi: Milano 22/25; Sassari 22/25. Rimbalzi: Milano 12 off 17 dif (Nebo 6); Sassari 11 off 21 dif (Marshall e Beliauskas 5).

Milano. Alla festa dei 90 anni dell'Olimpia Milano, la Dinamo ruba la scena solo per 12 minuti, poi l'Armani si ricorda di essere squadra con un presente da Eurolega e con un break di 40-11 in 11 minuti mette la partita in discesa. L'impressione è però che la squadra sassarese dopo essere passata da +10 a -12 abbia mollato mentalmente, salvo riprendersi nell'ultimo quarto.

Parla il coach

Veljko Mrsic ha dichiarato: «Complimenti a Milano per una vittoria più che meritata, hanno avuto voglia di dimostrare che sono una squadra di Eurolega. Noi abbiamo avuto difficoltà a muovere palla nel secondo tempo, ma nel +23 di Milano abbiamo dimostrato carattere e personalità nel rientrare a -8 ma non è stato abbastanza».

La festa e la Storia

Oltre 10mila tifosi per il ritorno al Forum di Assago. Una quarantina di ospiti. Tra questi Art Kenney, campione dei primi anni '70, Dejan Bodiroga che è stato pure iridato mondiale e argento olimpico, i coach Bogdan Tanjevic, Sandro Gamba e Dan Peterson il più acclamato. E ancora Meneghin e D'Antoni. In video sono apparsi Bill Bradley che è stato anche senatore Usa, un'altra leggenda come McAdoo che ha tenuto a battesimo la Dinamo il 12 settembre 1989 nella sua prima gara da neopromossa in A2 (Coppa Italia). Sino a Gigi Datome che ha chiuso la carriera a Milano. Il presidente della Dinamo Stefano Sardara ha regalato al presidente dell'Olimpia Dell'Orco un piatto tipico della tradizione sarda.

La partita

L'Armani è letale dalla lunetta: 10/10 per il 16-12. Entra Macon al fianco di Buie, McGlynn fa la voce grossa e Sassari, aiutandosi anche con la difesa a zona, vola a +9. Vincini per il vantaggio in doppia cifra al 12'. L'Armani sfrutta i penetra e scarica di Mannion, si sblocca nel tiro da tre e risale impetuosamente: 38-38 al 16'. Il sorpasso è firmato dalla lunetta dall'ex Diop: 40-39 al 17'. I biancoblù faticano in attacco, subiscono un break di 13-0.

Dopo l'intervallo è solo Milano: 72-49 al 27'. Il risveglio di Marshall (ottime penetrazioni) e qualche guizzo di Buie e Macon riavvicinano la squadra di Mrsic a -15. La reazione rimette il Banco con la testa sulla partita e l'Olimpia molla troppo presto, così negli ultimi minuti il divario si riduce ancora: 91-83 al 38' con tripla di Beliauskas. A Milano bastano un paio di azioni giocate con la testa per chiuderla.

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