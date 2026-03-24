Dinamo-Brixia, rivincita playout 

Sassari. Rivincita da playout. Anche l'anno scorso Dinamo Women e Brixia Brescia si sono giocate la salvezza. Prevalsero le lombarde e la squadra sassarese riuscì a mantenere la A1 femminile solo nella seconda fase, battendo l'Alpo. Questa volta Carangelo e compagne hanno il fattore campo: iniziano oggi al PalaSeradimigni (ore 20.30), giovedì gara-due in terra lombarda ed eventuale terza partita a Sassari.

Il coach Paolo Citrini presenta la sfida: «Dopo quasi un mese di allenamenti arriviamo ai playout nelle migliori condizioni possibili. Dobbiamo essere consapevoli dell’importanza della serie: serviranno energia, determinazione e continuità. Abbiamo grande rispetto per Brixia, una squadra che ha dimostrato di saper competere fino in fondo. Sono però molto soddisfatto del lavoro svolto dalle ragazze durante la pausa: abbiamo smaltito anche la delusione per il mancato accesso ai playoff. Ora dobbiamo concentrarci su questa serie e prepararci al meglio. Vogliamo partire subito bene e provare a portarci in vantaggio».

L'avversaria

Nella stagione regolare la Dinamo Women ha sempre vinto: 81-65 all'andata e 87-60 al ritorno. Brescia ha un buonissimo gruppo italiano dove spiccano l'ala Tagliamento (14,6 punti) e il play Togliani, ex che sta avando una buonissima stagione da 12 punti di media, il suo cambio è l'unica statunitense del gruppo, Austin. I pivot sono polacchi, Adamczuk e Winkowska, le ali sono la brasiliana Da Silva e la slovacca Kristlova.

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