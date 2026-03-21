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Basket Serie A.
22 marzo 2026 alle 00:29

Dinamo a Milano: «È la loro festa ma nessun regalo»  

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Sassari. L'ultima volta di un colpaccio al Forum nella stagione regolare la Dinamo era guidata da Gianmarco Pozzecco, che ha imparato molto dal suo head coach al Cedevita Zagabria, Veljko Mrsic. Era il 7 aprile 2019. Ma quella era la squadra delle 22 vittorie consecutive. Questo pomeriggio alle 16 il Banco di Sardegna gioca col pronostico contro, sebbene Milano potrebbe risentire delle fatiche di Eurolega: venerdì notte ha giocato e perso in Turchia 79-75 contro il Fenerbahce.

Oggi si festeggiano anche i 90 anni del primo scudetto dell'Olimpia. Combinazione vuole che le “scarpette rosse” giochino contro l'unica avversaria che hanno affrontato ininterrottamente dal campionato 2010/11. I confronti totali sono 65 con Milano avanti per 45-20 e 22-11 nelle sfide giocate in casa. Una supremazia nata soprattutto nelle ultime cinque stagioni, dove su 13 match Sassari ha vinto soltanto una volta, in casa, nel dicembre 2023, per 89-83.

Il confronto

« Loro festeggiano, ma noi non vogliamo fare regali», ha osservato coach Mrsic che finalmente può schierare la Dinamo con l'assetto definitivo. «Abbiamo cambiato molto finora, sia in quintetto, sia come rotazioni, ora possiamo crescere». La Dinamo spera di avere in condizioni migliori il play Macon e l'ala Marshall (rientrato una settimana fa dallo stop di tre mesi), che contro Reggio Emilia hanno prodotto un ottimo primo tempo ma sono calati alla distanza e Marshall ha addirittura rimediato l'espulsione per un antisportivo succeduto al fallo tecnico.

Milano è senza Dunston e Flaccadori e ultimamente sta utilizzando poco o nulla l'ex Ousmane Diop che fa il dodicesimo, giusto per spiegare quale sia la differenza tecnica con la Dinamo, dove era diventato praticamente titolare prima della sua partenza per l'Armani.

Pronostico

Sulla carta non c'è confronto, anche se qualche partita Milano l'ha persa in casa, anche da poco, contro Varese e Brescia, ma il Banco di Sardegna deve alzare il proprio livello in vista del prossimo match: in casa contro Treviso, dove ci sono in palio i due punti probabilmente definitivi per la salvezza.

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