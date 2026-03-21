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Al Monteponi.
22 marzo 2026 alle 00:29

Difese di ferro e nessun gol per Iglesias e Tempio 

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Iglesias 0

Tempio 0

Iglesias (4-3-3) : R. Daga I, Crivellaro, Di Stefano, Leroux, Fidanza, E. Piras (15’ st Cancilieri), Piga (1’ st Tiddia), Frau, Erbini (5’ st Alvarenga), Salvi Costa (33’ st Manca), Capellino. In panchina Slavica, A. Piras, Corrias, R. Daga II, Mancini. Allenatore Ibba.

Tempio (4-4-2) : Inzaina, Montisci, Solinas, Bringas, Gning, Coradduzza, Caverzan (27’ st Castagnares), Carboni (19’ st Zirolia), Lemiechevsky, Masia, Nativi. In panchina Careddu, Sosa, Sanna, Gargiulo, Casu, Fara. Allenatore Cantara.

Arbitro : De Benedictis di Bari.

Note : ammoniti Capellino, Coradduzza, Piga, Montisci, Masia, Di Stefano. Recupero 4’ pt - 4’ st. Spettatori 160.

Igleisas. Finisce 0-0 tra Iglesias e Tempio, un pareggio inutile per entrambe le squadre. I tempiesi degli ex rossoblù Bringas, Caverzan, Castagnares (e anche Idrissi, infortunato) restano quarti e quindi in zona playoff ma non fanno passi avanti, mentre i padroni di casa di Ibba (una vittoria e 3 pareggi dal suo arrivo) vedono allontanarsi gli spareggi promozione (+ 4) ed anche la possibilità di disputarli: l’Ilva, seconda, dista già 13 punti.

Le tante assenze sicuramente incidono (Abbruzzi e Arzu per i locali, mezza squadra per i tempiesi), ma soprattutto nel primo tempo il gioco latita anche perché si opta spesso per l’infruttuoso lancio lungo: al 17’ il colpo di testa in area di Salvi Costa è facile preda per Inzaina. Entra Alvarenga nella ripresa e la manovra iglesiente è più vivace: un suo cross al 7’ premia la deviazione volante da terra di Salvi Costa ma Inzaina devia miracolosamente in corner. Al 12’ il giovane Nativi del Tempio spreca un’occasione calciando inutilmente da lontano. Tra il 21’ e il 26’ il Tempio protesta per due rigori non assegnati (sospetta soprattutto la trattenuta di Fidanza su Lemiechevsky). Nel finale un colpo di testa di Crivellaro coglie il palo e sembra varcare la linea di porta: grandi proteste locali ma l’arbitro con convalida.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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