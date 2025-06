Sì al 5% delle spese militari nei Paese legati alla Nato. L’accordo è stato raggiunto al vertice all’Aja. Per l’Italia il conto è salato: si stimano 6-7 miliardi in più per dieci anni. La Spagna prova a sfilarsi, finendo subito nel mirino di Trump: «Pagheranno due volte i dazi». Il tycoon incontra ancora Zelensky, «positivo e gentile. Putin è mal consigliato, gli parlerò». Tiene la tregua tra Israele e Iran.

