Bimbo annegato, trovato morto  il bagnino indagato 

Brescia. Un dramma nel dramma. Un filo rosso che unisce due morti a pochi giorni di distanza. Un bambino di quattro anni annegato in una piscina in provincia di Brescia e uno dei bagnini presenti che probabilmente non ha retto all'epilogo drammatico e al peso dell'inchiesta appena avviata anche a suo carico. Matteo Formenti, 37 anni, era scomparso da casa lunedì mattina senza farsi più trovare. Proprio nel giorno in cui i carabinieri avrebbero dovuto notificargli l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo. Erano passate solo dodici ore da quando all'ospedale di Bergamo i medici avevano dichiarato il decesso del piccolo Michael, che venerdì era caduto in piscina ed era stato recuperato già in condizioni disperate.

Come da prassi in questi casi la Procura, il primo atto di indagine aveva disposto il sequestro dei telefoni cellulari dei bagnini, per capire se al momento dell'incidente in acqua stessero vigilando sui bagnanti della struttura privata o se, invece, fossero intenti a utilizzare il cellulare. Un atto dovuto, così come l'apertura dell'inchiesta per omicidio colposo in seguito alla morte del piccolo Michael decretata domenica sera dopo 48 ore di speranza.

Cosa sia scattato nella mente di Matteo Formenti è impossibile capirlo. «Un ragazzo molto riflessivo, taciturno», è descritto da chi lo conosceva. Figlio unico, viveva con i genitori a Chiari, nell'Ovest Bresciano, e svolgeva diversi lavori per mantenersi: oltre a fare il bagnino, lavorava nella ristorazione. Lunedì mattina non sapeva ancora ufficialmente di essere indagato, ma lo immaginava. Sabato - in seguito al sequestro del cellulare - aveva acquistato una nuova sim telefonica, ma da lunedì mattina ha smesso di rispondere a parenti ed amici. Così erano scattati gli appelli sui social.

RIPRODUZIONE RISERVATA