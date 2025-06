Un outsider candidato a New York 

New York. Zohran Mamdani sbanca alle primarie di New York. L’outsider, socialista di 33 anni, batte l’ex governatore Andrew Cuomo e conquista la nomination a sindaco della Grande Mela. La sua schiacciante vittoria è un colpo all’establishment del partito Dem, alla ricerca di un’anima dopo la vittoria di Donald Trump e segnala la volontà degli elettori di voltare pagina e guardare avanti con nuove generazioni di politici.

I risultati delle primarie non sono ancora ufficiali e bisognerà aspettare qualche giorno prima che lo siano. Ma Mamdani, ex rapper, ha la vittoria in tasca: il suo vantaggio - grazie al patto siglato con l’altro candidato Brad Lander - è talmente ampio che Cuomo ha ammesso la sua sconfitta. «Non è stata la nostra serata. È stata quella di Mamdani. Ha vinto, lo merita», ha detto l’ex governatore, al quale non sono bastati neanche gli endorsement di Michael Bloomberg e Bill Clinton. Cuomo aveva scommesso sulle primarie di New York per il suo ritorno in politica dopo la serie di scandali che lo avevano travolto e costretto a fare un passo indietro dopo il Covid.

