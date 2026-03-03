VaiOnline
Senato.
04 marzo 2026 alle 00:19

Ddl antisemitismo, Pd diviso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rischia di vanificarsi l’auspicio di Liliana Segre perché il disegno di legge contro l’antisemitismo sia largamente condiviso, se non all’unanimità. La senatrice a vita spera in «una convergenza trasversale, la più ampia possibile», per dimostrare che davvero chi odia gli ebrei è «un nemico di tutti». Lo ribadisce nel giorno in cui l’Osservatorio antisemitismo registra 963 episodi di odio e violenza contro gli ebrei denunciati nel 2025 e cresciuti del 100% rispetto al 2023.

Al Senato il provvedimento si voterà oggi, ma i distinguo sono già sul tavolo. Il grosso del Pd non è convinto del testo (che ha come primo firmatario il leghista Massimiliano Romeo): lo voterà solo se verranno accolti ulteriori emendamenti (condivisi dal M5S, ma con pochissime chance che la maggioranza accetti) sulla definizione operativa dell’antisemitismo. Altrimenti potrebbe astenersi. Ma altri Dem - almeno sei, i “riformisti" capeggiati da Graziano Delrio - sono pronti a votarlo. E tre di loro (Delrio, Walter Verini e Sandra Zampa) lo difendono apertamente nella discussione generale. «Una legge necessaria e importante», dice Delrio in Aula, aggiungendo che «non si limita la libertà di espressione, che è un diritto garantito dalla Costituzione», e il ddl non impedisce di criticare il governo israeliano. Pomo della discordia è l’attuazione della definizione citata nell’articolo 1 del ddl e adottata dall’International Holocaust Remembrance Alliance. Secondo le associazioni più vicine al mondo palestinese, il rischio è che ogni critica al governo Netanyahu diventi in automatico una forma di antisemitismo. Da qui il tentativo in extremis del Pd di presentare emendamenti per salvare il salvabile e arrivare a un voto unanime. In particolare, chiede di modificare gli indicatori (o esempi) della definizione di antisemitismo. Per i Dem, sono «distorsivi» e creerebbero confusione tra antisionismo e antisemitismo. D’accordo i 5 Stelle che sottoscrivono l’emendamento. Il resto delle minoranze andrà in ordine sparso: Avs ferma sul no, Iv Azione a favore.E la relatrice, la leghista Daisy Pirovano: «Abbiamo cambiato il titolo, sostituito l’articolo 3 per cui non ci sono più le norme penali e le sanzioni, abbiamo fatto il possibile perché fosse ampiamente condiviso. Io sono una sognatrice ma so che non sarà semplice».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

La guerra all’Iran infiamma i prezzi

E sotto le bombe americane e di Israele, a Teheran eletto come Guida Suprema il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba 
Il conflitto

I sardi bloccati a Dubai sognano un volo per casa

Tre studentesse già rientrate nell’Isola, crocieristi e turisti in attesa di comunicazioni 
Maurizio Pilloni Giovanni G. Scanu
Il conflitto

È già allarme prezzi: «Stangata in arrivo»

Gas e petrolio ai massimi dal 2022 Nell’Isola previsti rincari fino a 200 euro 
Luca Mascia
In Gallura è emergenza: non bastano i medici, restano aperti Olbia e La Maddalena

Pronto soccorso, Tempio chiude

Situazione sempre più difficile dopo l’addio dei “gettonisti” 
Andrea Busia
Presentata a Palazzo Bacaredda la mozione anti-speculazioni: il sindaco di Cagliari è favorevole, martedì il voto

Zedda: «La Pratobello doveva essere approvata già da diverso tempo»

Al via le audizioni alla Regione I comitati: «Sia un dibattito serio»  
Lorenzo Piras