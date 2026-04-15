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Sa Scafa.
16 aprile 2026 alle 00:11

Danni nel parco della IV Regia, corsa contro il tempo per Monumenti aperti 

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Lotta contro il tempo al parco della IV Regia per rimediare entro il fine settimana ai gravi danni provocati dalle burrasche del periodo scorso. Nella nuova area verde gestita dall’Autorità portuale si lavora da giorni, a tappe forzate, per ripristinare gli arredi distrutti dalle mareggiate, restituire il giusto decoro al giardino e rimettere in sesto le barriere frangiflutti. Sabato e domenica il parco sarà infatti invaso dai visitatori per Monumenti Aperti. L’Autorità portuale comunque rassicura: «L’impresa è al lavoro ed entro venerdì sarà tutto a posto».

Salvo intoppi, insomma, sabato e domenica il parco sarà regolarmente aperto al pubblico e i tour guidati saranno possibili tra le 9 e le 19 su iniziativa della Proloco Città di Cagliari, dell’associazione Amici di Sardegna e degli Amici della Laguna. Di grande interesse la “IV Regia” - da cui il nome del parco - torre costiera di avvistamento documentata già dal 1598. L’ultimo restauro risale al 2017, mentre il parco (11 mila metri quadri) è stato inaugurato lo scorso luglio dall’Autorità portuale che, grazie ad un investimento di 1,6 milioni di euro, ha sottratto al degrado e restituito alla città un tratto di lungomare dimenticato.

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