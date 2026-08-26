Dall’Ortoben fest a Nuoro tra folk & rock 

Il 29 agosto, giornata dedicata alle celebrazioni religiose del Redentore, oltre al pellegrinaggio con partenza alle 6 e alla messa solenne delle 11, propone due eventi musicali nel centro cittadino e al Monte.

Dalle 16 alle 20 nel parco dell’Ortobene è in programma “Ortoben fest La festa della montagna” a cura dell’associazione Pro Loco Nuoro presidio turistico nuorese.

Alle 19.30 in piazza Vittorio Emanuele il via alla seconda edizione di “Nuoro tra folk & rock” a cura dell’associazione gruppo folk “Saludos Pro Loco Nuoro”. Previsti balli in piazza e, con inizio alle 22, il concerto “Tributo ai Modà”.

In occasione di questo evento un’ordinanza del Comune dispone una serie di divieti attorno ai Giardini. In particolare, a partire dalle 16 di sabato e fino all’una di domenica, vale il divieto di sosta, con rimozione forzata, tra piazza Vittorio Emanuele e intersezione con il corso Garibaldi fino a vico Carducci, e niente transito per tutti i veicoli, dalle 18.30 di sabato all’una di domenica.

In piazza Vittorio Emanuele dall’intersezione con via Giovanni XXIII a quella con via Monsignor Bua divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, dalle 16 di sabato all’una di domenica.

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