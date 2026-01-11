VaiOnline
Siniscola.
12 gennaio 2026 alle 00:15

Dalla crisi idrica alla politica, lite tra Ladu e Deriu 

Continua il botta e risposta sulla crisi idrica in Baronia tra il presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale, Roberto Deriu, e l’ex assessore regionale Silvestro Ladu. Quest’ultimo replica alle critiche dell’esponente dem, accusandolo di aver evitato il tema centrale del confronto. «Mi aspettavo una risposta sulla crisi idrica in Baronia, che è ciò che la gente vuole sapere – afferma Ladu – invece Deriu è andato a riesumare fatti di 30 anni fa, che nulla hanno a che vedere con la vicenda». Secondo l’ex assessore, il richiamo al passato servirebbe solo a spostare l’attenzione. «Se andassimo indietro nel tempo – aggiunge – potrei chiedere al capogruppo del Pd spiegazioni sul fallimento del Contratto d’area di Ottana, ma preferisco restare in tema». Ladu sottolinea poi come Deriu, per sua stessa ammissione, sarebbe digiuno della materia idrica. «Un tempo – osserva – erano i rappresentanti eletti nel territorio a illustrare problemi e istanze alla Regione». Ladu chiarisce il riferimento alla politica di 30 anni fa: «Io avrei cambiato casacca? Nel Partito popolare c’era l’impegno che non si dovessero fare alleanze con l’estrema sinistra. Impegno non mantenuto, perché una parte del Ppi, Deriu compreso, fece la fusione, meglio, la stampella al vecchio Pci». (f. u.)

