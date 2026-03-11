VaiOnline
Il progetto.
Dal Policlinico a Sestu in poco più di 7 minuti, a fine anno via ai lavori 

Dal Policlinico e dalla Cittadella universitaria di Monserrato a Sestu in soli 7 minuti. Questo prevede il progetto della nuova tratta della metro di superficie illustrato ieri da Francesco Sechi (capo di gabinetto dell’assessorato regionale ai Trasporti che ha sostituito l’assessora Barbara Manca, impegnata nella Giunta), Carlo Poledrini, Giovanni Mocci e Marco Demuru (rispettivamente direttore, amministratore unico e Rup dell’Arst). Secondo i calcoli dei tecnici, quando la tratta cagliaritana di piazza Matteotti sarà completata, da Sestu per arrivare alla stazione delle Ferrovie ci vorrà poco più di mezz’ora. I vertici dell’Arst hanno già programmato la tabella di marcia, in 70 giorni deve essere conclusa la progettazione definitiva; poi a settembre dovrebbe partire la progettazione esecutiva della durata di 30 giorni. Immediatamente dopo dovrebbero partire i lavori che, da contratto, devono essere conclusi in 530 giorni. Seguirà il collaudo per la messa in esercizio da parte di Ansfisa.

«È una soddisfazione enorme», afferma Michele Cossa autore, quando era sindaco di Sestu, di una lunga battaglia. «Questo risultato arriva dopo quindici anni di lavoro, di passaggi amministrativi complessi e di ostacoli».

