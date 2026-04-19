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Sa Dom’e Farra.
20 aprile 2026 alle 00:12

Dal mondo alla Sardegna: le donne si raccontano 

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Sono arrivate in Sardegna e sono riuscite ad avviare un’attività imprenditoriale. La storia di quattro donne migranti sarà raccontata oggi alle 18,30 a Sa dom’e Farra nell’ambito dell’iniziativa “Dal mondo alla Sardegna”, promossa dall’associazione Casa – Comunità aperta e solidale per l’accoglienza, con il supporto del Comune e rientra tra le attività portate avanti dalla commissione Pari opportunità.

Quattro storie, quattro donne migranti unite da un filo comune: la scelta coraggiosa di reinventarsi attraverso l’imprenditorialità femminile. Percorsi diversi, segnati da sfide, cambiamenti e nuovi inizi, che raccontano storie autentiche di integrazione e resilienza.

L’iniziativa si propone come un momento di ascolto e confronto, in cui il pubblico potrà conoscere da vicino esperienze di impresa nate dall’incontro tra identità diverse e il territorio sardo. Non solo testimonianze, ma anche un’opportunità concreta di dialogo: al termine degli interventi, infatti, sarà attivato uno spazio interattivo dedicato alle domande e alla creazione di connessioni. Le protagoniste sono Asel Makeeva, sarta e designer che gestisce un atelier, Victoria Pisna imprenditrice nel settore hospitality e interior design, Bianca Fuentes professionista eventi e allestimenti e Stella Mamayeva imprenditrice nel settore retail.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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