Dal Comune sì al restauro della strada e del ponte romano 

Il Comune di Decimomannu si prepara a valorizzare un pezzo prezioso della sua storia. L’amministrazione cittadina ha dato il via all’iter per il restauro della strada e dell’antico ponte romano situati in località Bingia Manna, un sito di grande valore archeologico per il territorio.

L’intervento, reso possibile grazie ai finanziamenti legati all’Accordo per lo sviluppo e la coesione, ha l’obiettivo di preservare la memoria storica e identitaria locale. Non si tratta solo di una necessaria opera di conservazione strutturale ma anche di un progetto ambizioso per migliorare la fruibilità di questi beni, rendendoli finalmente più accessibili a cittadini e turisti.

A guidare questa importante operazione di recupero sarà l’architetto Matteo Delussu, nominato responsabile unico del progetto. Il tecnico, affiancato da un team dedicato di collaboratori, avrà il compito di seguire con cura ogni fase dei lavori garantendo il rispetto del valore storico del sito.

l’intenzione è restituire alla comunità un legame tangibile con il passato, trasformando un luogo di grande fascino in una meta ideale per scoprire le radici antiche della Sardegna in un’ottica di promozione turistica sostenibile e consapevole.

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