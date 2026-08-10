VaiOnline
Via Aspromonte.
11 agosto 2026 alle 00:36

Dal balcone pioggia di calcinacci sul marciapiede 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo il distacco di un cornicione, avvenuto una settimana fa a Nuoro in via Monsignor Bua, ieri mattina ad un centinaio di metri di distanza una grossa porzione di intonaco si è staccata da un terrazzino di un’abitazione in via Aspromonte, precipitando per due piani sul marciapiede, proprio a due passi da un ristorante a quell’ora ancora chiuso.

Fortunatamente, nessuno si è fatto male.

Una porzione di almeno venti centimetri di cemento è precitata violentemente a terra senza nessun preavviso o avvisaglia dell’improvviso cedimento. Un distacco importante che se ci fosse stato un passante avrebbe potuto creare gravi conseguenze.

Sul posto, chiamati da alcuni passanti, sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno messo in sicurezza alcune porzioni di intonaco e calcinacci ancora pericolanti, mentre il Comune ha posizionato delle transenne mettendo off limits una porzione del marciapiede.

Si tratta del secondo cedimento in pochi giorni in città, che pone l’interrogativo sullo stato del patrimonio immobiliare. Pochi giorni fa una porzione di un cornicione aveva ceduto in via Bua. Ma a Nuoro sono diverse le strade transennate dal centro alla periferia per rischi simili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Nell’Isola emergenza-plastica

l Ragas, Serreli
L’emergenza

Sinnai spera nel piano d’emergenza: «Coi turisti i problemi aumentano»

La sindaca: il paese giovedì ritirerà i rifiuti, serve una soluzione prima 
Raffaele Serreli
Baronia.

Budoni si ferma, Dorgali virtuoso

Fabrizio Ungredda
Il fenomeno

Eclissi di sole, un giorno speciale

Manuel Floris
note polemiche

Salvini all’Agnata diventa un caso

Il ministro: da sempre fan di De Andrè. Ma la nipote di Faber lo attacca 
caso report

Attentato a Ranucci, arrestato Lavitola

L’ipotesi: voleva lanciare il giornalista in politica e guadagnare per sé un posto 