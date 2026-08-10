Dal balcone pioggia di calcinacci sul marciapiede 

Dopo il distacco di un cornicione, avvenuto una settimana fa a Nuoro in via Monsignor Bua, ieri mattina ad un centinaio di metri di distanza una grossa porzione di intonaco si è staccata da un terrazzino di un’abitazione in via Aspromonte, precipitando per due piani sul marciapiede, proprio a due passi da un ristorante a quell’ora ancora chiuso.

Fortunatamente, nessuno si è fatto male.

Una porzione di almeno venti centimetri di cemento è precitata violentemente a terra senza nessun preavviso o avvisaglia dell’improvviso cedimento. Un distacco importante che se ci fosse stato un passante avrebbe potuto creare gravi conseguenze.

Sul posto, chiamati da alcuni passanti, sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno messo in sicurezza alcune porzioni di intonaco e calcinacci ancora pericolanti, mentre il Comune ha posizionato delle transenne mettendo off limits una porzione del marciapiede.

Si tratta del secondo cedimento in pochi giorni in città, che pone l’interrogativo sullo stato del patrimonio immobiliare. Pochi giorni fa una porzione di un cornicione aveva ceduto in via Bua. Ma a Nuoro sono diverse le strade transennate dal centro alla periferia per rischi simili.

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