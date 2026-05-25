Dai Superyacht alla Sardinia Cup 

La grande vela internazionale si sposta al nord dell’Isola. A Porto Cervo, il GS 72 P PantaRei 2 (dell'armatore Carlo Pagliani) ha vinto la 24ª Grand Soleil Cup, conquistando il primato anche tra i sette Grand Soleil Plus partecipanti. Le 21 imbarcazioni erano comprese tra i 37 e gli 80 piedi.

Da domani a domenica, lo Yacht Club Costa Smeralda organizza la “Giorgio Armani Superyacht Regatta”, che torna con una numerosa flotta ad aprire le regate per superyacht nel Mediterraneo. Sono 17 i superyacht partecipanti, con anche alcune new entry come Kalantis, Southern Wind 108, il Tripp di 39 metri Cervo, il Dubois 100 Nostromo e il Wally 94 Vantanera e poi il Sørvind by Giorgio Armani. Tra i concorrenti anche i 5 iscritti al 20° Southern Wind RendezVous, che prevede lunghe veleggiate con arrivo in una delle numerose rade del- l’Arcipelago di La Maddalena.

Grande attesa per la Range Rover Sardinia Cup (subito dopo, dal 31 maggio al 6 giugno) che ritorna dopo 14 anni con la formula della regata a squadre suddivise in due categorie. La nazionalità dello yacht club sarà rappresentativa del team, con 5 squadre italiane iscritte e grandi nomi della vela internazionale. Sarà un appuntamento biennale in alternanza con l’Admiral’s Cup: per regolamento ci sarà almeno una velista e un under 25.

RIPRODUZIONE RISERVATA