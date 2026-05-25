VaiOnline
Vela.
26 maggio 2026 alle 00:17

Dai Superyacht alla Sardinia Cup 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La grande vela internazionale si sposta al nord dell’Isola. A Porto Cervo, il GS 72 P PantaRei 2 (dell'armatore Carlo Pagliani) ha vinto la 24ª Grand Soleil Cup, conquistando il primato anche tra i sette Grand Soleil Plus partecipanti. Le 21 imbarcazioni erano comprese tra i 37 e gli 80 piedi.

Da domani a domenica, lo Yacht Club Costa Smeralda organizza la “Giorgio Armani Superyacht Regatta”, che torna con una numerosa flotta ad aprire le regate per superyacht nel Mediterraneo. Sono 17 i superyacht partecipanti, con anche alcune new entry come Kalantis, Southern Wind 108, il Tripp di 39 metri Cervo, il Dubois 100 Nostromo e il Wally 94 Vantanera e poi il Sørvind by Giorgio Armani. Tra i concorrenti anche i 5 iscritti al 20° Southern Wind RendezVous, che prevede lunghe veleggiate con arrivo in una delle numerose rade del- l’Arcipelago di La Maddalena.

Grande attesa per la Range Rover Sardinia Cup (subito dopo, dal 31 maggio al 6 giugno) che ritorna dopo 14 anni con la formula della regata a squadre suddivise in due categorie. La nazionalità dello yacht club sarà rappresentativa del team, con 5 squadre italiane iscritte e grandi nomi della vela internazionale. Sarà un appuntamento biennale in alternanza con l’Admiral’s Cup: per regolamento ci sarà almeno una velista e un under 25.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Strade di sangue

Due motociclisti morti in 24 ore

Il 34enne baroniese ucciso dal guardrail. Tedesco finisce in una scarpata a Orani 
Fabrizio Ungredda Fabio Ledda
L’attesa.

«Per Marco possiamo solo pregare»

Serafino Corrias
Dramma a Nurri

Bimbo ucciso dal trattore: «Non l’ho visto»

Il pianto del padre che era alla guida del mezzo agricolo ora sotto sequestro: inchiesta della Procura 
Luigi Almiento
La Consulta accoglie il ricorso contro le autorizzazioni per l’agrivoltaico concesse dal ministero dell’Ambiente

Aree idonee, per la Regione vittoria amara

Annullato l’ok ai pannelli perché ignorò la legge sarda: che però ora non esiste più 
Enrico Fresu
L’enciclica

«Dobbiamo disarmare l’intelligenza artificiale, ripartiamo dall’umano»

Leone a 135 anni dalla Rerum Novarum E sulla guerra scrive: «Non è mai giusta» 
Amministrative 2026

Guspini, due sfidanti per il sindaco De Fanti: centrosinistra diviso

Marco Pala e Simona Cogoni in corsa per il ribaltone politico 
Giovanni G. Scanu
amministrative

Venezia fa sorridere il centrodestra

Trionfa Venturini. Il Campo largo si riprende Pistoia ma perde anche Reggio Calabria 