Via San Martino.
15 gennaio 2026 alle 00:33

Dai frati la benedizione degli animali 

Cani, gatti ma anche tartarughe, coniglietti e criceti. E persino cavalli e asinelli. Il campo sportivo della chiesa dell’Immacolata è pronto per un rito che ormai è diventato un appuntamento fisso in città: la benedizione degli animali in occasione della festa di sant’Antonio Abate, protettore appunto degli animali domestici.

Un’iniziativa rispolverata negli ultimi anni dai frati cappuccini e che da tempo richiama un numero crescente di persone. Domenica subito dopo la messa delle 10.30, intorno alle 11.30 ci sarà l’accensione del falò e il parroco padre Gianluca Longobardi benedirà il fuoco. Una breve preghiera poi la benedizione di tutti gli animali e dei loro accompagnatori. Un anno fa avevano partecipato anche i due Componidori, non è escluso che anche quest’anno Daniele Mattu e Graziano Pala arrivino a cavallo con i rispettivi compagni.

Si annuncia una mattinata di festa all’insegna dell’allegria come ormai si ripete da diversi anni. Padre Gianluca aveva spiegato che visto «l’amore sempre più diffuso verso gli animali, è giusto organizzare un momento di condivisione che sarà l’occasione per incontrarsi e conoscersi».

