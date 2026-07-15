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Sestu.
16 luglio 2026 alle 00:36

Dai balli ai film, prosegue l’estate a San Gemiliano 

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Continua l’estate densa di eventi a san Gemiliano a Sestu, sotto la chiesa o tra i loggiati ogni giorno è buono per organizzare un evento, a cura del Comitato.Stasera si terrà l’appuntamento dedicato ai balli sardi, mentre sabato è il momento del cinema all’aperto con “If. Gli amici immaginari”, film per tutta la famiglia con Ryan Reynolds, dalle 21. Sabato, alla stessa ora, è il momento della Sagra de su maritzosu, con la collaborazione della Pro Loco. Il pane verrà preparato sul posto in un forno a legna, si potrà portare a casa o gustare anche sul posto con una fetta di mortadella.Domenica invece gli amanti della danza possono cimentarsi in quella spagnola, dalle 21. Archiviato con successo poi il carnevale a san Gemiliano la scorsa settimana, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Tanti applausi grazie all’esibizione della palestra Xuan Wu Institute con il gruppo Is Mustayonis, mentre si conferma vincente la formula del Comitato, che organizza eventi con l’aiuto delle associazioni.

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