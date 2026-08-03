Da oggi a sabato lavori in corso in via Stazione 

Una serie di lavori si concludono, altri cominciano. Nel primo caso si parla del ponte di via Sant’Ambrogio, nel secondo di via Stazione. Proprio qui da oggi a sabato nel tratto di strada compreso tra la via Pintulinu e il vicolo omonimo saranno soppresse le fermate del servizio pubblico di linea e trasporto locale. Iniziativa legata, spiegano dall’amministrazione comunale, a una serie di scavi per un guasto alla linea Tim. L’unica fermata provvisoria sarà istituita nei pressi della caserma dei carabinieri. Il traffico sarà dirottato lungo via Pintulinu. «C’e stato un guasto tecnico», sottolinea il sindaco Paolo Angioni.

Viceversa sono terminati i lavori di sistemazione del nuovo asfalto sul ponte di via Sant’Ambrogio. Dal Municipio avevano fatto sapere che l’intervento, avviato qualche settimana fa, era necessario per mettere in sicurezza il viadotto.

Il Comune inoltre ha previsto l’uso di 250mila euro per la sistemazione di una parte di via Sant’Ambrogio e per la manutenzione straordinaria di strade, piazze e marciapiedi di quell’area. Il primo cittadino aveva anche annunciato di aver chiesto alla Regione un finanziamento di 400mila euro per eliminare la curva pericolosa che si trova prima della Provinciale.

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