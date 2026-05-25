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26 maggio 2026 alle 00:17

Da Morata a Piccoli, i flop del campionato 

Fiorentina's forward Roberto Piccoli celebrate after scoring a goal during the Italian serie A soccer match ACF Fiorentina vs Atalanta BC at the Artemio Franchi Stadium in Florence, Italy, 22 May 2026
Fiorentina's forward Roberto Piccoli celebrate after scoring a goal during the Italian serie A soccer match ACF Fiorentina vs Atalanta BC at the Artemio Franchi Stadium in Florence, Italy, 22 May 2026
Fiorentina's forward Roberto Piccoli celebrate after scoring a goal during the Italian serie A soccer match ACF Fiorentina vs Atalanta BC at the Artemio Franchi Stadium in Florence, Italy, 22 May 2026

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Da Morata a Gudmundsson sono tanti i giocatori che hanno reso meno delle aspettative e che possono far parte della formazione delle delusioni, al termine di un campionato dai verdetti sorprendenti per le squadre.

C'è molta Juve e molto Milan tra i flop della stagione: Di Gregorio, Koopmeiners (l'unico tra i peggiori per il secondo anno di fila) e l'oggetto misterioso Openda. Modesto il rendimento dei milanisti De Winter e Estupinan. Questa la formazione fra i giocatori senza lode: Di Gregorio, Lucumi, Buongiorno, De Winter, Bellanova, Rovella, Koopmeiners, Estupinan, Openda, Morata, Gudmundsson. Tra le altre delusioni ci sono vari giocatori: fra i portieri Sommer (nonostante lo scudetto) e Semper, fra i difensori Comuzzo, Luca Pellegrini, Tsimikas, tra i centrocampisti Pobega, Sohm, Jashari, Samardzic; fra gli attaccanti Lucca, Gimenez, Bailey, David, Leão e Piccoli. L’ex cagliaritano Bellanova, coinvolto nella stagione no dell'Atalanta, perde posizioni nelle gerarchie, è la riserva di Zappacosta. Lontano dall'anno d'oro col Torino, stenta col Sassuolo e il Cagliari, convince solo con l'Udinese. Non vanno bene Piccoli, che la Fiorentina dovrà riscattare dal Cagliari a peso d’oro, a causa di una stagione di alti e bassi, risucchiato nel vortice della scarsa continuità che quest’anno ha caratterizzato la stagione della Fiorentina.

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