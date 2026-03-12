«Da 120 anni al servizio dei nostri compaesani» 

Tanti sono gli edicolanti della Sardegna che nel raccontarsi condividono quel sentirsi riferimento per un quartiere, una comunità. Tutto ruota attorno alla passione per un mestiere che resiste al tempo. «La nostra attività nasce come tabaccheria, intorno al 1900. Io ho cominciato a lavorare nell’attività nel 1988 e, quindi, ho oltre 35 anni di professione alle spalle. Dal 2020 gestisco la parte dell’edicola». Da qui comincia il racconto di Maria Giovanna Schintu che a Santu Lussurgiu segue l’attività di famiglia nella via Santa Maria, nel centro storico.

La sua narrazione è quella di una grande passione per questo mestiere, che resta un riferimento per la comunità. «Essere edicolante significa curare le relazioni umane e dare spunti culturali. Qui, si riscopre il piacere di parlarsi, fuori dai social», spiega.

Il desiderio dell'ascolto, dello scambio di vedute e stimolo all’incontro, motivazione per fare una passeggiata e sedersi su una panchina e leggere il giornale: tutto così necessario per una consuetudine che rassicura. «I servizi che offriamo partono dai libri, cancelleria, giocattoli, ma anche profumi, articoli da regalo. Si cerca di accontentare i clienti». Nei decenni le richieste della clientela sono cresciute e, per questo, molte edicole hanno scelto di adattarsi e aumentare la propria offerta.

«Naturalmente abbiamo il servizio di pacchi postali e tutti quelli riservati alla biglietteria e ai pagamenti, ricariche, il lotto e i Gratta e Vinci», prosegue l’edicolante di Santu Lussurgiu, che lavora con sua figlia Antonella di 26 anni e che rappresenta un grande supporto e una fonte di consigli preziosi per l’attività che porta avanti da decenni. «Come edicolante si impara a conoscere i gusti delle persone e la felicità dei bambini quando ricevono qualche dono è impagabile». Così per ciò che ci sta a cuore il tempo non corre, si rinnova.

RIPRODUZIONE RISERVATA