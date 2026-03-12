VaiOnline
Il messaggio.
13 marzo 2026 alle 00:40

Trump su Truth: «Fermeremo l’impero del male» 

Nel giorno del primo messaggio della nuova Guida Suprema dell’Iran, Donald Trump non esita a farsi sentire e ad avvertire il regime di Teheran che la priorità degli Stati Uniti è la sua fine. In un messaggio su Truth pubblicato praticamente mentre il discorso di Mojtaba Khamenei veniva letto da una speaker della tv pubblica iraniana, il presidente americano ha sottolineato che «fermare l'impero del male» è più importante del petrolio.

«Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando i prezzi del petrolio salgono, guadagniamo un sacco di soldi», ha scritto il tycoon sul social media. «Ma, di ben più grande interesse e importanza per me, come presidente, è impedire a un impero malvagio, l’Iran, di possedere armi nucleari e di distruggere il Medio Oriente e il mondo. Non permetterò mai che ciò accada», ha incalzato.

Ma più che beneficiare dell'aumento del costo del petrolio, gli Stati Uniti stanno soffrendo per l'impennata dei prezzi della benzina dall'inizio di Epic fury . Un problema non da poco per Trump in vista delle elezioni di medio termine, tanto che il dipartimento dell'Energia, su suo ordine, ha annunciato il prelievo di 172 milioni di barili della riserva strategica di petrolio «a partire dalla prossima settimana».

Ci vorranno circa «120 giorni per finire» l'operazione, ha precisato il dipartimento in un post su X, accusando l’Iran di manipolare e minacciare «la sicurezza energetica dell'America e dei suoi alleati».

