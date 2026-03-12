VaiOnline
Gerusalemme.
13 marzo 2026 alle 00:40

«Missili sulla Città Santa», ma il video è datato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La pioggia di fuoco che ha colpito il nord di Israele per ore tra mercoledì e giovedì ha provocato la dura reazione del ministro della Difesa, Israel Katz, che ha minacciato una nuova campagna militare in Libano, ma l’Iran resta in cima alla lista delle priorità. L'Idf ha dichiarato di aver colpito il sito di Taleghan utilizzato da Teheran per lo sviluppo di armi nucleari. Nel frattempo, l'Idf ha lanciato una massiccia ondata di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah nel Libano meridionale e nel centro di Beirut. Il lancio di missili dall'Iran su Israele invece ha registrato un rallentamento, con meno allarmi rispetto ai giorni scorsi. «Anche la Città Vecchia di Gerusalemme è stata ferita dalla violenza che sta stringendo in una morsa tutto il Medio Oriente. Frammenti di un missile hanno colpito la nostra Scuola elementare della Custodia di Terra Santa alla porta di Jaffa. Ma non c'erano né bambini né insegnanti, sarebbe stata una tragedia», ha riferito il direttore Ibrahim Faltas. Aggiungendo che pure il Campo dei Pastori di Beit Sahour è stato colpito da un un rottame di missile caduto. Proprio sui danni nella Città Santa, il ministero degli Esteri israeliano ha postato il video di un impatto a poche centinaia di metri dal Santo Sepolcro e dagli altri luoghi sacri di Gerusalemme. Le immagini risalivano però a un attacco iraniano del primo giorno di guerra, il 28 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 