Cyberbullismo e disagio, nuovi progetti 

Un progetto da 280mila euro per affrontare disagio giovanile, bullismo e cyberbullismo. Il Comune punta su un piano di innovazione sociale candidandosi all’avviso pubblico di Formez PA “Innovazione sociale e impatto delle politiche”. La Giunta ha approvato la delibera che dà mandato agli uffici di avviare la procedura pubblica per individuare enti e soggetti disponibili alla coprogettazione del piano esecutivo. L’aspetto più rilevante è l’entità economica dell’intervento: il valore orientativo del progetto è stato stimato in 280mila euro, risorse che saranno disponibili solo in caso di ammissione al finanziamento nazionale.

Nella delibera vengono spiegate anche le motivazioni alla base della candidatura. Il documento evidenzia infatti «bisogni crescenti connessi alla condizione giovanile, alla fragilità educativa, alla prevenzione del disagio» e «la necessità di disporre di dati aggiornati e strumenti strutturati per orientare le decisioni pubbliche». Tra gli obiettivi indicati compaiono la prevenzione del disagio giovanile, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, la promozione del benessere socio-emotivo e il coinvolgimento della comunità educante. Il Comune punta inoltre a creare una rete tra scuole, famiglie, servizi sociali, associazioni ed enti del terzo settore, assumendo « un ruolo centrale di cabina di regia istituzionale». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA