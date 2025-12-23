VaiOnline
Videolina.
24 dicembre 2025 alle 00:38

“Custodi di Pietra”  alla Domu de Orgia 

Nell’ultima puntata di “Custodi di Pietra”, Valentina Caruso raggiunge Esterzili per raccontare il tempio nuragico Domu de Orgia, uno dei luoghi sacri più suggestivi dell’età del Bronzo in Sardegna. Il sito diventa il punto di partenza per un approfondimento sul ruolo della donna nella società nuragica. Ospiti, la professoressa di Preistoria e Protostoria dell’Università di Sassari Anna Depalmas e Gianfranca Salis della Soprintendenza di Cagliari e Oristano, che daranno una lettura dei bronzi votivi rinvenuti nel santuario. Regia di Andrea Fenu.

