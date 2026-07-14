«Cure a casa, fondi regionali per le famiglie escluse dagli aiuti» 

Un emendamento alla variazione di bilancio per un milione e 275mila euro per finanziare le 85 famiglie escluse dal beneficio “Ritornare a Casa Plus”. È la proposta del consigliere regionale di minoranza, Alberto Urpi, dopo la denuncia delle persone lasciate fuori dal beneficio economico, cittadini malati che non possono curarsi in casa assistiti dai familiari. Sono residenti in quattordici Comuni dell'Unione Marmilla: Sanluri , Serramanna , Serrenti , Samassi , Barumini , Collinas , Furtei , Genuri , Gesturi , Tuili , Ussaramanna , Villamar , Villanovafranca .

«Non possiamo accettare», dice Urpi, «che il diritto all'assistenza dipenda dalla disponibilità residua dei fondi. Le persone in difficoltà e le loro famiglie hanno bisogno di sostegno oggi, non domani. Ogni ritardo aggrava situazioni già estremamente difficili e aumenta il peso, umano ed economico, sulle famiglie e sul sistema sanitario». Il consigliere richiama «la politica al dovere di dare risposte concrete. In questo caso, le liste di attesa sono inaccettabili. Dietro i freddi numeri della graduatoria c’è una famiglia che affronta il peso della non autosufficienza con dignità, sacrifici, molto spesso in solitudine».

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