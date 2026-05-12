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Via Alagon.
13 maggio 2026 alle 00:31

Cuoco trovato morto, disposti accertamenti 

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Sarà il medico legale a stabilire le cause della morte di un cuoco senegalese di 36 anni trovato senza vita ieri all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Alagon, a due passi da via Alghero.

L’allarme è stato lanciato nella tarda mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile del Comando Provinciale, che hanno effettuato i primi rilievi al termine dei quali non sarebbero emersi elementi o segni di violenza. L’ipotesi più accreditata, dunque, è che si sia trattato di morte naturale.

Ma la Procura ha comunque disposto il trasferimento della salma all’ospedale Brotzu, dove rimarrà in attesa presso la camera mortuaria dell'ispezione cadaverica che dovrà chiarire ulteriormente le cause della morte del cuoco 36enne.

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