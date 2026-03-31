Cultura e turismo in un percorso fra le Città regie  

Un percorso turistico e culturale che si snoda nelle Città regie. E Oristano dovrebbe tornare protagonista. La Giunta Sanna ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con la Regione, che consente di accedere a un finanziamento di 3 milioni e 885mila euro per l’itinerario delle sette Città regie della Sardegna. L’importo complessivo è pari a 30 milioni di euro.

«Il progetto dell’itinerario delle Città regie trova un nuovo impulso sotto la regia della Regione – spiega il sindaco Massimiliano Sanna - con l’obiettivo di mettere a sistema il patrimonio storico. Oristano lavorerà in sinergia con Alghero, Bosa, Cagliari, Castelsardo, Iglesias e Sassari, dando vita a un percorso turistico e culturale integrato».

Il piano, che si svilupperà tra il 2026 e il 2029, prevede una fase di progettazione coordinata per garantire standard omogenei in tutta la rete delle città regie.A Oristano si interverrà per la riqualificazione urbana dell’area e del tracciato delle mura medievali, la realizzazione di un portale delle Città regie, un’installazione olografica in realtà aumentata dell’antica porta a mare in piazza Manno e per la riqualificazione del palazzo e della piazza di Città.

«Il protocollo prevede la realizzazione di progetti capaci di qualificare la città sotto il profilo turistico valorizzando le risorse artistiche, culturali e linguistiche legate al periodo regio» ricordano dal Comune. Previste azioni per migliorare l’attrattività, sviluppare il turismo culturale e completare il recupero dei beni culturali. Il protocollo punta inoltre all’integrazione tra turismo balneare, diportistico, enogastronomico, culturale e del benessere.

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