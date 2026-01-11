Crollo in centro,  allarme e paura  

Il muro di una vecchia casa in mattoni crudi ha ceduto ieri sera in via San Simmaco, strada principale di Simaxis.

L’edificio, disabitato da anni, ieri sera ha ceduto improvvisamente nella parte dell’ingresso principale probabilmente anche a causa del maltempo di questi ultimi giorni. Cumuli di mattoni crudi e macerie sono finiti sul marciapiede e in parte anche sulla carreggiata. Il cedimento strutturale è stato subito segnalato al comando provinciale dei vigili del fuoco, ora lo stabile dovrà essere messo in sicurezza per scongiurare ulteriori crolli e pericoli per pedoni e automobilisti.

Si tratta dell’ennesimo crollo di una delle tipiche case campidanesi che spesso sono abbandonate, senza alcun tipo di manutenzione.

